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Haberler Trabzonspor Şenol Güneş'ten Mendy açıklaması! "Eksikliği sebebiyle..."

Şenol Güneş'ten Mendy açıklaması! "Eksikliği sebebiyle..."

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerde Teknik Direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 19:51
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Şenol Güneş'ten Mendy açıklaması! "Eksikliği sebebiyle..."

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerde Teknik Direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"İlk 11'imiz bu sezon gelen oyunculardan kurulu genelde, yeni bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz. Hücumda elimizdeki imkanlar arttı. Mendy'nin eksikliği sebebiyle bir değişikliğe gittik, Mo'yu oraya alıştırmaya çalışıyoruz. Oyun olarak daha iyiye gidiyoruz ama yeterli değil. Her sahaya çıktığımızda rakibimize üstünlük kurmamız lazım. Futbol oynuyoruz, sahada kalmaya çalışıyoruz. Arda Hoca, oyuncuyken Türkiye'nin en iyi oyuncularından biriydi, hoca olarak da Türkiye'nin en iyi hocalarından birisi olduğunu düşünüyorum. Ligin en az gol yiyen takımı ile oynayacağız, Berke çok iyi sezon geçiriyor. Bulundukları yeri hak ettiklerini düşünüyorum. Biz de olmamamız gereken bir yerdeyiz, zor bir maç olacak."

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