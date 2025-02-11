Her şey olabilir

Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası transfer sorusuna yanıt verdi. Güneş, "Almak istediğimiz genç ve bize katkı sağlayacak oyuncular vardı, sıkıntı oldu. Ortada bir beklentimiz vardı. Yeni bir takımız zaten, alacağımız oyuncunun bize katkı sağlaması lazım, o da çok pahalı. Defansta da bize alternatif olacak bir isim olabilirdi. Savic ve Arseniy yeni bir araya geldiler. Oraya alabileceğimiz oyuncu çok maliyetli olur, biz bunu alamayız. Savunma zaten tamamen yeni. Gidenler de olabilir" dedi.

ZUBKOV KALİTELİ

Güneş: "Zubi'yi ortaya aldım en başta ama karşılamada sıkıntı çektik. Tekrar eski düzenimize dönmek zorunda kaldık. Zubkov çok önemli bir oyuncu, bize çok şey katacaklar. Tony ve Vişça çok önemli, tecrübeli."