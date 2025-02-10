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Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır: En iyi performansımı vermeye çalışıyorum

Uğurcan Çakır: En iyi performansımı vermeye çalışıyorum

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Uğurcan Çakır dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 22:46
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Uğurcan Çakır: En iyi performansımı vermeye çalışıyorum

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Uğurcan Çakır dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI

"Çok önemli bir maçtı bizim için. İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz, Eyüp de ilk 5 için rakiplerimizden birisi. Kazanmak istiyorduk ve bunu başardık. İki takım da çok iyi mücadele etti, biz hedefimiz için çalışacağız. Kendi adıma mutluyum, çok çalışıyorum. En iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Herkes çok iyi mücadele ediyor, antrenmanlarda takımı görüyorum. Biraz öz güven sorunu, adaptasyon sorunu oldu ilk başta. Bizim için bu sezonun önemli sorunlarından birisi çok fazla arkadaşımızın takıma katılmasıydı. Yeniden baba olmak çok güzel bir duygu. Açıklanacak bir duygu değil. Allah isteyen herkese versin. Allah onlara sağlık versin."

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