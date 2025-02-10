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Haberler Trabzonspor Mustafa Eskihellaç: Futbola yeniden başlamış gibi hissettim

Mustafa Eskihellaç: Futbola yeniden başlamış gibi hissettim

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin yeni transferi Mustafa Eskihellaç, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 22:49
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Mustafa Eskihellaç: Futbola yeniden başlamış gibi hissettim

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin yeni transferi Mustafa Eskihellaç, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSTAFA ESKİHELLAÇ'IN AÇIKLAMALARI

"Neler hissettiğimi anlatmam çok zor, sanki futbola yeniden başlamış gibi hissettim. Bu kulübün, şehrimin, bizim mutlu olmaya ihtiyacı var. İnşallah daha da güzel günler görürüz. Bir an önce gelmek isteyince bazen yanlış kararlar veriyorsun. Hamdolsun bir şekilde geldim, birkaç aksilik oldu ama geldim. Gaziantep'e orada bulunduğum sürece bana kardeşleri gibi hissettirdikleri için teşekkür ederim. Onlara da başarılar diliyorum."

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