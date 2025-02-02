Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan flaş Onuachu itirafı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gain'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programının konuğu oldu. Doğan, Onuachu transferinin neden olmadığını açıkladı: Onuachu ile anlaşmıştık. Hala daha görüşüyoruz. Kulübü Southampton 7 istedi verdik, 10 istediler bonuslarla 8-9'a çıktık sonra 15'e yükselttiler. Yani vermeyeceklerdi bize. Dolayısıyla kulübümüzü bir yerde rencide etmememiz gerekiyordu. Bizim şartlarımızda olmazsa bu transferi yapamayız

"HOCA KİMİ İSTERSE ALIR GELİRİM"

Transfer konusuna değinen Başkan Doğan, "Trabzonspor yöneticilik ve başkanlık döneminde hoca kimse, kulübün çıkarları doğrultusunda ne istendiyse önünü arkasına bakmadan hepsini yerine getirdim. Şenol hocamızın da bizden ne talebi varsa fazlasıyla gerekeni yapacağım" dedi.

"SONUÇLAR DÜZELECEK"

Biz şehir takımıyız, önce taraftarız. Trabzonspor'un pozisyonunu düzeltmek için her şeyi yapıyoruz. Bu durumdan en büyük rahatsızlığı kesinlikle ben yaşıyorum. Şenol Güneş ile birlikte sonuçları düzelteceğimize yürekten inanıyoruz.