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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Pedro Malheiro: Sıkıntı çektiğimiz bir gerçek

Trabzonspor'da Pedro Malheiro: Sıkıntı çektiğimiz bir gerçek

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor'da Pedro Malheiro açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 18:34
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Trabzonspor'da Pedro Malheiro: Sıkıntı çektiğimiz bir gerçek

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor'da Pedro Malheiro açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"SIKINTI ÇEKTİĞİMİZ BİR GERÇEK"

İlk dakikalar haricinda iyi bir ilk yarı oynadığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda ilk yarı gibi değildi. Deplasmanda sıkıntı çektiğimizi biliyoruz. Taraftarımızın desteği olmadığında sıkıntı çektiğimiz bir gerçek. Kazanmak için gelmiştik ama beraberlikle ayrıldık. Sonraki maçlarda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

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