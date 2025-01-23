Türk futbolu gelişti

Türk futbolunun büyük gelişim gösterdiğini belirten Sikan, "Birçok önemli kulüp var. Bu kulüpler gerçekten büyük kulüpler. Burada futbol hayatın bir parçası ve ben çok olumlu şeyler düşünüyorum" dedi.

Ailemi de getireceğim

Forma numarası olarak 14 numarayı kullanmayı düşündüğünü söyleyen genç oyuncu, Trabzon'a yerleştikten sonra ailesinin de yanına geleceğini belirtti. Sikan, "Ailem Ukrayna'da benimle beraber yaşıyorlar. Ama ben buraya yerleştikten sonra belki onlar da benimle beraber yaşayacaklardır" dedi