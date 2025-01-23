  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Türk futbolu gelişti

Türk futbolu gelişti

Türk futbolunun büyük gelişim gösterdiğini belirten Sikan, "Birçok önemli kulüp var. Bu kulüpler gerçekten büyük kulüpler. Burada futbol hayatın bir parçası ve ben çok olumlu şeyler düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türk futbolu gelişti

Türk futbolunun büyük gelişim gösterdiğini belirten Sikan, "Birçok önemli kulüp var. Bu kulüpler gerçekten büyük kulüpler. Burada futbol hayatın bir parçası ve ben çok olumlu şeyler düşünüyorum" dedi.

Ailemi de getireceğim

Forma numarası olarak 14 numarayı kullanmayı düşündüğünü söyleyen genç oyuncu, Trabzon'a yerleştikten sonra ailesinin de yanına geleceğini belirtti. Sikan, "Ailem Ukrayna'da benimle beraber yaşıyorlar. Ama ben buraya yerleştikten sonra belki onlar da benimle beraber yaşayacaklardır" dedi

Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday
Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı
DİĞER
Zeynep Koçak acı haberle yıkıldı! Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketinde en yakınlarını kaybetti! 'Cesetleri teslim aldık'
Grand Kartal Otel hakkında yeni detaylar! 3 şirket sigortalamamış
Beşiktaş'ta Casemiro sürprizi
G.Saray'da radikal karar! O isimle yollar ayrılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih dağıldı! Bayern Münih dağıldı! 01:09
Milan evinde kazandı! Milan evinde kazandı! 01:09
PSG M.City'e acımadı! PSG M.City'e acımadı! 01:09
Milan evinde kazandı! Milan evinde kazandı! 01:09
Bayern Münih dağıldı! Bayern Münih dağıldı! 01:06
PSG M.City'e acımadı! PSG M.City'e acımadı! 01:04
Daha Eski
Inter Prag'da kazandı! Inter Prag'da kazandı! 01:01
R.Madrid evinde rahat kazandı! R.Madrid evinde rahat kazandı! 01:01
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 01:01
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 00:58
Inter Prag'da kazandı! Inter Prag'da kazandı! 00:57
R.Madrid evinde rahat kazandı! R.Madrid evinde rahat kazandı! 00:54