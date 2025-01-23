İyi oynayıp kazanıyoruz

Güneş, hem bugünü hem de geleceği düşünerek transferler yapacaklarının altını çizdi. Daha önce iki stoper takviyesi yapmak istediklerini belirten başarılı çalıştırıcı, Batagov'un yükselen formu, Savic'in sakatlıktan dönmesi ve Lundstram'ın da bu bölgede alternatif oluşturması nedeniyle stoper takviyesini ara dönemde 1 oyuncu ile sınırlandırabileceğinin mesajını verdi.

SIRA ARTIK DEPLASMANDA

Trabzonspor, ligde önümüzdeki haftayı BAY geçecek. Ardından 1 Şubat'ta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Şenol Güneş ve öğrencileri, bu maçta dış saha hasretini de bitirmeyi hedefliyor. Sezon başından beri deplasmandaki hiçbir lig maçını kazanamayan Trabzonspor, Kayseri'de galip gelerek serisini sürdürmek istiyor

CHAM YOKSA OZAN VAR

Fırtına'nın son haftalardaki yıldızı Cham, yaşadığı sakatllık nedeniyle ilk 11'de yoktu. Şenol Güneş, 10 numara pozisyonunda Ozan Tufan'ı görevlendirdi. Tecrübeli futbolcu da attığı şık golle hocasını mahcup etmedi. Ozan, ikinci yarıda ise sakatlık problemi yaşayınca 75. dakikada yerini Cihan Çanak'a bıraktı.

GEÇİLMEZ KALE!

Sezon boyunca özellikle savunma anlamında ciddi sıkıntılar yaşayan Fırtına'da son haftalarda bu konuda önemli adımlar atıldı. Uğurcan Çakır'ın sezonun genelinde çok iyi bir performans sergilemesine rağmen stoper tandeminde yaşanan oyuncu istikrarsızlığı öne çıkıyordu. Ancak Batagov ile Lundstram ikilisinin stoperde oynadığı son üç maçta Fırtına kalesinde gol görmedi. Ayrıca Savic'in de sakatlıktan dönmesi ve yavaş yavaş