  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor 6. Ukraynalı oyuncu

6. Ukraynalı oyuncu

Trabzonspor, sözleşme imzaladığı Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan ile 57 yıllık kulüp tarihinde 191. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Sikan aynı zamanda kulüpte 6. Ukraynalı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
6. Ukraynalı oyuncu

Ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı alan Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191. yabancı oyuncusuna imza attırdı. Fırtına, bugüne dek 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı. Bordo- mavililerde en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu. Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzalandı. Karadeniz ekibi, Belçika, Slovakya ve Polonya'dan 8'er oyuncu getirdi. Trabzonspor, Sikan ile birlikte 6. kez Ukraynalı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Daha önce Yuriy Kalitvintsev, Sergiy Gusev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko ve Arseniy Batagov ile sözleşme yapıldı. Bordo-mavili takımın mevcut kadrosunda şu anda Batagov ve Sikan olmak üzere 2 Ukraynalı oyuncu bulunuyor.

En pahalı 3. transfer

Bordo mavililer Ukraynalı forvet Danylo Sikan ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Oyuncunun bonservisi için Shakhtar Donetsk'e 5 eşit taksitte 6 milyon euro ödeneceği açıklandı. 23 yaşındaki forvet Trabzonspor tarihinin en pahalı 3. transferi oldu. Karadeniz devinde tarihteki en pahalı transferi 6.9 milyon euro ile Majeed Waris olmuştu. İkinci oyuncu ise 6.2 milyon euro ile Gökhan Ünal olmuştu.

Ayağının tozuyla idmana

Danylo Sikan, imza attıktan sonra bireysel çalışmalara başladı. Önceki gün Trabzon'a gelen Sikan; sözleşme imzalama, fotoğraf ve video çekimleri gibi detayların uzaması nedeniyle geç saate kadar antrenman yapamamıştı. Ukraynalı oyuncu bireysel bir çalışma yapmak istese de saat ilerlediği için bu mümkün olmadı. Golcü yıldız dün antrenör eşliğinde bireysel bir antrenman gerçekleştirirken, bugün yapılacak ilk antrenmanda takımla çalışmalara başlayacak. Bu arada Sikan'ın Ukrayna'daki ailesini en kısa zamanda Trabzon'a getireceği bildirildi.

Tuta transferinde Cimbom'a beklenmeyen pürüz!
F.Bahçe'ye Fransız 10 numara! Anelka devrede
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Bolu'daki yangın faciasında bir skandal daha patlak verdi! Tanju Özcan itfaiye aracını satıp makam aracı almış
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay transfer cevabı!
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma 07:42
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 00:26
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! 00:26
Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? 00:26
Daha Eski
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 00:26
A. Efes Milano'ya fark attı! A. Efes Milano'ya fark attı! 00:26
Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor 00:26
F.Bahçe'ye transfer vetosu! F.Bahçe'ye transfer vetosu! 00:26
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi 00:26
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! 00:26