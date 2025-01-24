6. Ukraynalı oyuncu

Ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı alan Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191. yabancı oyuncusuna imza attırdı. Fırtına, bugüne dek 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı. Bordo- mavililerde en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu. Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzalandı. Karadeniz ekibi, Belçika, Slovakya ve Polonya'dan 8'er oyuncu getirdi. Trabzonspor, Sikan ile birlikte 6. kez Ukraynalı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Daha önce Yuriy Kalitvintsev, Sergiy Gusev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko ve Arseniy Batagov ile sözleşme yapıldı. Bordo-mavili takımın mevcut kadrosunda şu anda Batagov ve Sikan olmak üzere 2 Ukraynalı oyuncu bulunuyor.

En pahalı 3. transfer

Bordo mavililer Ukraynalı forvet Danylo Sikan ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Oyuncunun bonservisi için Shakhtar Donetsk'e 5 eşit taksitte 6 milyon euro ödeneceği açıklandı. 23 yaşındaki forvet Trabzonspor tarihinin en pahalı 3. transferi oldu. Karadeniz devinde tarihteki en pahalı transferi 6.9 milyon euro ile Majeed Waris olmuştu. İkinci oyuncu ise 6.2 milyon euro ile Gökhan Ünal olmuştu.

Ayağının tozuyla idmana

Danylo Sikan, imza attıktan sonra bireysel çalışmalara başladı. Önceki gün Trabzon'a gelen Sikan; sözleşme imzalama, fotoğraf ve video çekimleri gibi detayların uzaması nedeniyle geç saate kadar antrenman yapamamıştı. Ukraynalı oyuncu bireysel bir çalışma yapmak istese de saat ilerlediği için bu mümkün olmadı. Golcü yıldız dün antrenör eşliğinde bireysel bir antrenman gerçekleştirirken, bugün yapılacak ilk antrenmanda takımla çalışmalara başlayacak. Bu arada Sikan'ın Ukrayna'daki ailesini en kısa zamanda Trabzon'a getireceği bildirildi.