Cham-Banza yetmedi

Bordo-mavili takımın gol yükünü çeken Simon Banza ve Muhammed Cham ikilisi yetmedi. Dün akşam Samsunspor deplasmanında Cham'ın şık asisti ve Banza'nın kafa golüne rağmen puan çıkmadı. Bu sezon Trabzonspor'da 6. kez asist yapan Cham, 3 de gol attı ve toplamda 9 gole direkt etki etti. Simon Banza da gol krallığı yarışında zirvede yer almayı sürdürüyor. Banza, Samsunspor deplasmanında attıığı kafa golüyle 16. maçında 11. kez ağları sarsıp, sezonun en skorer ismi oldu.

ÖZÜR DİLİYORUM

Takımın tek golünü atan Banza, taraftarlara seslendi. 28 yaşındaki forvet, "Taraftardan özür diliyorum çünkü desteklerini hiç esirgemediler. Kazanmak için gelmiştik. İlk yarı kötüydü ama sonra beraberliği yakaladık. Bu maç bizim adımıza büyük bir hayal kırıklığı. Bu şekilde gol yemememiz lazım. Pes etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.