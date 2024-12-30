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Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır: Ben Trabzonsporluyum

Uğurcan Çakır: Ben Trabzonsporluyum

Kaptan Uğurcan Çakır, Galatasaray iddialarına net bir yanıt verdi, “Trabzonsporluyum ve bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan, bu takımın kaptanı olmaktan mutluyum ve gururluyum” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Uğurcan Çakır: Ben Trabzonsporluyum

Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Kaptan Uğurcan Çakır, son dönemde çıkan Galatasaray iddialarına açıklık getirerek, "Trabzonsporluyum ve bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan, bu takımın kaptanı olmaktan mutluyum ve gururluyum. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor. Şehrimi ve takımımı çok seviyorum" görüşünü belirtti. Başarılı kaleci, "Trabzonspor'da büyük başarılara imza attık. Bazen futbolda inişler çıkışlar olabiliyor. Bugün özelinde takım performansı çok iyi olmasa da bireysel açıdan iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu süreçte daha fazla çalışıp takımıma sahip çıkmak ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım olarak son dönemde iyi performans sergiledik" sözlerini kullandı.

AVRUPA SÖZÜ ALDIM

Avrupa'da oynama hayalinin her zaman bulunduğunu dile getiren başarılı kaleci, "Avrupa hedefim her zaman var. Bu hayale göre çalışıyorum. Başkanımız Ertuğrul Doğan'dan zaten sözü aldım. Net bir teklif gelirse oturur Başkanımızla değerlendiririz" sözlerine yer verdi.

DERBİLER DAHA FARKLI

BU sezon özellikle derbi maçlarda daha iyi bir oyun ortaya koydukları hatırlatılan Uğurcan Çakır, "Büyük maçların elbette motivasyonu farklı oluyor. Ben her maça aynı enerji ve motivasyonla çıkmaya çalışıyorum. Büyük maçların her oyuncuda bence ufak bir motivasyon fazlalığı oluşturduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Sezonun kalan bölümünde esas hedefin Türkiye Kupası olacağını aktaran Kaptan Uğurcan Çakır, "Ligde ilk 5'e girebilmek için şansımız sürüyor. Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'ne katılmak istiyoruz. Kulübümüzün amacı her zaman Avrupa'da oynamaktır. Şu an gerçek hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bir kupa daha hediye etmek istiyoruz" diye vurguladı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KATKISI

Uğurcan Çakır, Şenol Güneş ile çalışmanın önemine değinip, "Şenol Hocayla Milli Takım'da çalışmıştık. Kendisi Trabzonsporlu. Kulübümüzün efsane kalecilerinden, efsane hocalarından... Tabii ki onun bizle konuşmalarıyla ve bilgileriyle hem saha içinde hem saha dışında birçok katkıları oluyor" diye konuştu

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