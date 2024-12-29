Yerliler 4 gol attı

Bordo mavililerde sezonun ilk bölümünde yabancı oyuncular 20 gol, yerliler ise sadece 4 gol kaydetti. Yerli oyunculardan Ozan Tufan 2, Okay Yokuşlu 1, Umut Bozok da 1 gol atarken toplam 3 yerli oyuncu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yabancı oyuncuların ise 7'si toplam 20 gol attı.

KUVVET VE TAKTİK

Fırtına, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına dün sabah 10.30'da günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akşam ise sahada taktik çalıştılar.

2024 KABUS GİBİYDİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2024 yılını İstanbul'un üç büyüklerine karşı galibiyet alamadan kapatıyor. Fırtına; Beşiktaş, F.Bahçe ve Galatasaray ile oynadığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kabus gibi bir yıl geçirdi. Hedef yeni yılda bu tabloyu tersine çevirmek.