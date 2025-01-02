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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da 1 numara Zubkov!

Trabzonspor'da 1 numara Zubkov!

Trabzonspor, Shakhtar ile çıktığı 12 maçta 5 gol atan ve 5 de asist yapan Oleksandr Zubkov’u liste başı yaptı. Ukraynalı yıldız, sol kanat ve 10 numarada da oynuyor. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da 1 numara Zubkov!

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Ukrayna ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki yıldızın şu andaki piyasa değeri 8 milyon euro. Pahalı bir futbolcu ancak gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurmak isteyen Karadeniz devi, belli noktalarda fedakarlık yapma kararı aldı. Bordo mavililer, futbolcunun şartlarını sordu. Shakhtar ile de tamasa geçildi. Karadeniz devi, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 5 gol atıp 5 de asist yapan Ukraynalı futbolcuda oldukça ısrarlı. Kanat takviyesi için Oleksandr Zubkov liste başı yapıldı. Tüm şartlar zorlanacak. Olumsuz durumda ise B planı devre sokulacak ancak 1 numarada Zubkov ismi var.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Usta hoca; ilk etapta stoper, kanat forvet ve orta sahaya takviye istiyor. Bu doğrultuda hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Kanat forvet için rota Oleksandr Zubkov. Shakhtar Donetsk takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu tam anlamıyla Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Gerekirse forvette bile oynayabiliyor. Yani 4 bölgede top koşturabilmesi sebebiyle tam anlamıyla bir joker özelliği taşıyor.

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