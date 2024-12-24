Teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında yeni bir yapılanma sürecine başlanacağını dile getirmişti. Bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. Gelecek ve gidecek olanlar var. Başkan Ertuğrul Doğan ile Güneş, son kararları vermek için transfer zirvesi gerçekleştirecek. Bodrum maçı sonrası, "1 stoper alacağız, ikinciye bakacağız. Kanatta oynayabilen bir santrfor ve iki yönlü orta saha alacağız" diyen Güneş, "Daha fazlası da olabilir ancak bu ekonomik duruma bağlı" demişti. Başkan Doğan'ın da tecrübeli teknik adamın taleplerini yerine getirmek için oldukça istekli olduğu, takıma tartışılmayacak, nokta atışı isimleri katmayı düşündüğü belirtildi.