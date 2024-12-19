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Haberler Trabzonspor Vargas'ın rotası Al-Fateh

Vargas'ın rotası Al-Fateh

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Arjantinli kanat oyuncusu Matias Vargas'ın, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh SC ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Vargas'ın rotası Al-Fateh

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Arjantinli kanat oyuncusu Matias Vargas'ın, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh SC ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü. Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Al-Fateh SC, Vargas ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Mevcut kulübü SH Port ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2024'te sona erecek olan Vargas, bu sayede bonservis bedeli olmadan serbest kaldı. Al-Fateh SC'nin hızlı davranarak transferi bitirdiği savunuldu.

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