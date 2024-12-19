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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a kuzeyden golcü stoper! Ara transferde...

Trabzonspor'a kuzeyden golcü stoper! Ara transferde...

Bordo-mavililer savunma hattına transfer için harekete geçti. Trabzonspor, stoperi güçlendirme adına ilk hedefini belirledi. Fırtına; Kopenhag’da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Kevin Diks’i listeye dahil etti, şimdiden çalışmalarına hız verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'a kuzeyden golcü stoper! Ara transferde...

Bordo-mavili takımda adeta stoper krizi patlak verdi. Sezon başından itibaren birçok değişimin yaşandığı stoper bölgesinde şu an sağlıklı olarak sadece Ali Şahin Yılmaz kaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş net bir şekilde "Devre arasında stoper istiyorum" dedi. Bu doğrultuda Trabzonspor'un ilk hedefi 28 yaşındaki Kevin Diks oldu. Danimarka'da Kopenhag forması giyen Endonezyalı Kevin Diks'in takımındaki kontratı Haziran 2025'te sona eriyor.

PROBLEMLER AŞILAMADI

Karadeniz devi; deneyimli stoper için ocak ayında harekete geçmeyi planlıyor. Trabzonspor ara transfer döneminde ilk olarak bu mevkiiyi Diks ile güçlendirmek istiyor. Çünkü bordo-mavililer ligde geride kalan 16 haftalık bölümde stoper bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşadı. Sezon başında transfer edilen Stefan Savic, Serdar Saatçı ve Arseniy Batagov ile halihazırda takımda bulunan Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil ve Ali Şahin Yılmaz gibi isimlere rağmen defanstaki problemler bir türlü aşılamadı.

SADECE ALİ ŞAHİN YILMAZ

Trabzonspor'da, Süper Lig'de bu hafta Bodrum FK ile oynanacak maç öncesi kullanılabilecek tek stoper olarak Ali Şahin Yılmaz kaldı. Sezon başında çok ciddi bir maliyetle transfer edilen Stefan Savic sakatlık sorunlarını aşamadı. Galatasaray derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arseniy Batagov, kart cezalısı durumuna düşen Serdar Saatçı, kadro dışı olan Denswil ve yine sakatlığı olan Hüseyin Türkmen de Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

KOPENHAG'DA PARLADI

Kopenhag'da 2021-22 sezonundan bu yana forma giyen Kevin Diks, kariyerinde de çıkışa geçti. Diks; 2022- 23 sezonu Şampiyonlar Ligi play-off etabında Trabzonspor'a karşı 2 maçta da ilk 11'de yer almıştı. Tecrübeli defans ayrıca Avrupa kupalarında Sivasspor ve Galatasaray'la da karşı karşıya gelmişti.

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor'un listesine aldığı Kevin Diks bu sezon istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Danimarka'da Kopenhag formasıyla 31 maça çıkan Diks, 9 gol attı, 3 asist yaptı. Özellikle UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 5 mücadelede 3 gol atarak öne çıkan 28 yaşındaki stoper, ligde de 16 maçta 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt etki etti, skorer bir görüntü çizdi.

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