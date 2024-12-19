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Haberler Trabzonspor Fırtına'da dev zirve

Fırtına'da dev zirve

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçı sonrası bir durum değerlendirmesi yaptı. Şenol Güneş, takımın son durumu ile ilgili Başkan Ertuğrul Doğan’a bilgi verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Fırtına'da dev zirve

Trabzonspor'un Galatasaray karşısında sergilediği olumlu performansa rağmen 4-3 mağlup olması ve son dönemde kadro derinliği noktasında sıkıntılar yaşanması üzerine Başkan Ertuğrul Doğan ile Teknik Direktör Şenol Güneş bir araya geldi. Galatasaray derbisi sonrası gerçekleşen zirvede Şenol Güneş'in devre arası için transfer taleplerini ilettiği bildirildi. Güneş'in stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye beklentilerini dile getirdiği öğrenildi. Bu arada Galatasaray derbisindeki performansı gelecek maçlarda artırarak devam ettireceklerini ve oyun olarak son dönemde çok iyi bir görüntü ortaya koyduklarını Başkan Ertuğrul Doğan'la paylaşan Şenol Güneş, devre arasında ayrılacak muhtemel isimlerle ilgili de detaylı olarak görüşlerini dile getirdi.

KADRO DIŞILAR GİDECEK

Başkan Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş arasında gerçekleşen toplantıda bir önemli konu daha masaya yatırıldı. Kadro dışı bırakılan tüm oyuncuların devre arasında ayrılması kararlaştırıldı. Aynı zamanda yine teklif getirecek her oyuncu için de bir değerlendirme yapılacak.

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