Teknik Direktör Şenol Güneş, Bodrum FK maçı öncesi stoper hamlesi için çalışmalar yapıyor. Ali Şahin Yılmaz'ın yanında tandemde kimin görev alacağı merak ediliyor. Şenol Güneş mecburen orta saha oyuncularından Lundstram ya da Mendy'yi stoper bölgesine çekecek. Bu iki isimden birinin yanında genç stoper Ali Şahin Yılmaz görev alacak. Yaşadığı bu sıkıntıyı Galatasaray derbisi sonrası net bir şekilde dile getiren Şenol Güneş, ocak ayındaki transfer döneminde stoper takviyesi istediğini vurgulamıştı.