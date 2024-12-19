Büyük şanssızlık

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon oynadığı maçların 6'sında skor üstünlüğünü koruyamayarak önemli puan kayıpları yaşadı. Söz konusu 6 maçın 4'ünü kaybeden 2'sinden de beraberlikle ayrılan bordomavililer, toplam 16 puan kaybetti. Karadeniz devi ayrıca, bu sezon uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü 4 gol nedeniyle toplam 11 puan kaybetti. Fırtına son olarak Galatasaray derbisinde yine uzatmaların son dakikasında kalesinde gördüğü golle 3 puanı sahada bırakan taraf oldu. Trabzonspor, bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayıp 15. sırada yer alarak, küme düşme hattının sadece 1 puan önünde bulundu ve büyük bir üzüntü yaşadı.

EN SON 2006'DA

Trabzonspor, en son 2006-2007 sezonunda ilk 15 maçta benzer bir grafik çizmişti. 2006-2007'de 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 16 puan toplayan bordo-mavililer, 14. sırada yer alıyordu. Karadeniz devi, bu sezon da benzer bir tabloyla son 18 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

DEPLASMAN KARNESİ ÜZDÜ

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon deplasman maçlarında beklentilerin altında kaldı. Bordo-mavililer, sezonun ilk 8 deplasman maçında galibiyet yüzü göremeyerek kulüp tarihinin en kötü dış saha performansını sergiledi. Karadeniz ekibi, bu süreçte oynadığı 8 deplasman maçında 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı, kazanamadı. Fırtına, ligde konuk olduğu son 4 müsabakada ise rakiplerinden puan almayı başaramadı. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig tarihinde daha önce bu kadar kötü bir deplasman başlangıcı yapmamıştı

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın biletleri dün satışa sunuldu. Bordomavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 3 bin 500, VIP Platinum A/C 3 bin, VIP Gold 2 bin, VIP Silver 1500, batı, doğu, Fırtına tribünleri ile güney-kuzey kale arkası ve misafir tribünü biletleri 61 liradan satışa çıkarıldı. Öte yandan taraftarlar, maç biletlerine ilk günden yoğun ilgi gösterdi.