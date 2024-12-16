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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye çağrı!

Trabzonspor'dan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye çağrı!

Son dakika haberi: Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası TFF'ye çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 01:09 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 01:15
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Trabzonspor'dan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye çağrı!

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası TFF'ye çağrıda bulundu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada;

Trabzonspor olarak sezon başından bu yana, mevcut Merkez Hakem Kurulu ile Türk futbolunun ilerleyemeyeceğini ve maçlarda yapılan ağır hataların büyük tehlikelere yol açacağını defalarca dile getirdik.

Trabzonspor'un adı, hiçbir dönemde şike, teşvik, yapı ya da çıkar ilişkileriyle yan yana anılmamıştır! Biz her zaman ayrıcalık değil, adalet istedik. Bugün ise bir kez daha açıkça uyarıyoruz:

Futbol üzerinden toplumu manipüle etmeye çalışan hakemler ve onları yönetenler(!) geldiğimiz noktada artık bir 'milli güvenlik sorunu' haline gelmiştir!

Ahlak, şeref ya da erdem gibi değerlerden yoksun olduklarını deneyimlerle biliyoruz. Zaten bu değerlere sahip olsalar, onları istifaya davet ederdik. Ancak ortada bu kavramların en ufak bir izi bile yok!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir kez daha sesleniyoruz:

Türk futbolunda yıllardır kangren haline gelmiş bu problemi kökten çözün!

Hak, hukuk ve ahlak bilen kadroların göreve getirilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz.

Bu artık bir takım, renk ya da şehir meselesi değildir.

Türk futbolu bitiyor!

Yarın çok geç olacak. ifadeleri yer aldı.

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