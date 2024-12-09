Spor kulüplerinden Isparta'da şehit olan 5 askerimiz için taziye mesajları

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen ve 5 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası spor kulüpleri taziye mesajları yayınladı.

İŞTE KULÜPLERİN TAZİYE MESAJLARI:

Isparta'da gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı dileriz. 🇹🇷 pic.twitter.com/eylNDFBZ4j