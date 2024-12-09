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Haberler Fenerbahçe Spor kulüplerinden Isparta'da şehit olan 5 askerimiz için taziye mesajları

Spor kulüplerinden Isparta'da şehit olan 5 askerimiz için taziye mesajları

Isparta’da eğitim uçuşu sırasında düşen ve 5 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası spor kulüpleri taziye mesajları yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 12:27
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Spor kulüplerinden Isparta'da şehit olan 5 askerimiz için taziye mesajları

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen ve 5 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası spor kulüpleri taziye mesajları yayınladı.

İŞTE KULÜPLERİN TAZİYE MESAJLARI:

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