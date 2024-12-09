Spor kulüplerinden Isparta'da şehit olan 5 askerimiz için taziye mesajları

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen ve 5 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası spor kulüpleri taziye mesajları yayınladı.
İŞTE KULÜPLERİN TAZİYE MESAJLARI:
Isparta'da gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı dileriz. 🇹🇷 pic.twitter.com/eylNDFBZ4j— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 9, 2024
Isparta'da eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/yNLYMFUG3s— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 9, 2024
🇹🇷 Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/bzuJGQqOea— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 9, 2024
Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askeri personelimizin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) December 9, 2024