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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş kararını verdi! Ara transfer döneminde...

Trabzonspor'da Şenol Güneş kararını verdi! Ara transfer döneminde...

Trabzonspor'da gözler tamamen 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Şenol Güneş bu noktada ara transfer dönemi için o bölgelere dikkat çekti. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'da Şenol Güneş kararını verdi! Ara transfer döneminde...

Trabzonspor'da gözler tamamen 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevrilmiş durumda. Bordo- mavili camia ligde geride kalan 14 maçta 16 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşatan takımdan umudunu kesmiş durumda. Yönetim ve teknik heyetin de aynı görüşte olduğu Karadeniz devinde bu anlamda ara transfer dönemi iple çekiliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kötü gidişatı durdurmak için devre arasını kurtuluş yolu olarak görüyor.

3 BÖLGEYE TAKVİYE

Ancak devre arası kısa vadeli bir çözüm olsa da asıl planlama gelecek sezon için yapılacak. Son basın toplantısında bu yönde açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, yönetimden gelecek sezon takıma ağabeylik yapacak tecrübeli isimlerin transfer edilmesini isteyecek. Liste uzun ve yönetim, transfer edilmek istenen isimlerle ilgili girişimlerini iyice hızlandırmış durumda. Usta hoca özellikle stoper, orta saha ve kanat forvet takviyesini istiyor.

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