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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Yusuf Demir hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Yusuf Demir hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 12:32
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Yusuf Demir hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor büyük umutlarla başladığı yeni sezonda beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Bordo-mavililer bu nedenle devre arası transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Fırtına'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Transfermarkt'da yer alan habere göre Trabzonspor son olarak Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncusu Yusuf Demir ile yakından ilgileniyor.

Yusuf Demir geçen sezon İsviçre ekibi Basel'de kiralık olarak oynadıktan sonra Cimbom'a geri dönmüştü.

Genç futbolcu, ana mevkisi olan sağ kanat dışında sol kanat ve on numara olarak sahada görev alabiliyor.

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