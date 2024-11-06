Hamsik aranıyor!

Tam 13 transferle bu sezona giren Trabzonspor, 7.6 milyon euro bonservis harcayarak orta sahaya aldığı Okay, Lundstram, Ozan ve Cham'dan beklediği katkıya ulaşamadı. 10. maç geride kalırken sadece Okay, ağları 1 kez havalandırdı. F.Bahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta perdeyi açan orta sahalardan Fred gol sayısını 4'e çıkarırken, skoru belirleyen Amrabat da siftah yaptı. Beşiktaş'ta Fernandes 7 golle kariyer sezonunu yaşarken, G.Saray'da Sara (2) ile Torreira (1) tabelayı 3 kez değiştirdi. Ezeli rakiplerinin aksine Trabzonspor, orta sahasından minimum katkı alabildi. Fırtına, Hamsik ve Bakasetas'ın ayrılığı sonrası o kaliteyi bulamadı.