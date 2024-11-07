Pivot santrfor iş yapıyor

Karadeniz devi forvet transferi konusunda pivot santrfor profilinde ısrarcı. Bu tarz santrforlar, özellikle güçlü fiziksel yapıları ve hava toplarındaki etkinlikleriyle tanınıyor. Bordo-mavili takımda, bu profilin geçmişteki başarılı örnekleri arasında Alexander Sörloth, Andreas Cornelius ve Paul Onuachu öne çıkıyor.

Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asist yaparak dikkat çekmişti. Bu performansıyla takımına Türkiye Kupası'nı kazandırmış ve Süper Lig'de ikinci sırayı aldırmıştı.

Cornelius, 2021-2022 sezonunda benzer bir etki yaratmış, 49 resmi maçta 20 gol atarak ve 6 asist yaparak Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki en önemli oyuncularından biri olmuştu.

Onuachu, geçtiğimiz sezon 25 resmi maçta 17 gol ve 4 asistle takımına önemli katkılar sağlamıştı. Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü, Trabzonspor'un Süper Lig'i üçüncü bitirmesine ve Avrupa Ligi biletini almasına katkıda bulunmuştu.

Siftah yapamadı

Paul Onuachu, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 18 milyon euro'ya transfer olduğu Southampton'da henüz gol atma başarısı gösteremedi. Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Nijeryalı futbolcu, İngiliz kulübünde 17 resmi maçta oynadı ve fileleri havalandıramadı.

Derbileri seviyordu

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık oynayan Paul Onuachu, olumlu izler bıraktı. Karadeniz deviyle çıktığı 25 maçta 17 gol atan ve 4 asist yapan Onuachu, özellikle derbilerde etkili bir görüntü çizdi. Beşiktaş'a 2 gol atan, Fenerbahçe'ye de 1 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, bordo-mavili tribünlerden tam not aldı.