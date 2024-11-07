4 mevkiye takviye

Trabzonspor'da gözler tamamen devre arasında gerçekleşecek olan takviyelere çevrilmiş durumda. Kendi kurmadığı takımla istediği oyunu oynayabilme konusunda sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, Göztepe ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından transfer istedi. Şenol hoca, kesinlikle takıma seviye atlatacak düzeyde bir 10 numaranın kadroya katılmasını istiyor. Stopere Savic'in yanına da mutlaka bir transfer isteyen deneyimli teknik adam, kanat ve forvet de talep ediyor.

KADERLERİ NETLEŞECEK

Ligde 10 maçta küme hattının sadece 2 puan önünde yer alan Trabzonspor'da ilk yarıda kalan 6 hafta birçok oyuncu için kader niteliğinde. Sık sık 'Her oyuncu gidebilir' mesajını paylaşan Şenol Güneş, devre arasında ayrılmasını istediği isimleri yönetimle paylaşacak. Deneyimli hoca, oyuncularına "Kaderiniz kendi elinizde" uyarısı yaptı.

ÜÇ HOCA DA KAZANAMADI

Fırtına'nın deplasmanda oynadığı 5 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı. Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde Sivas ile 0-0, İhsan Derelioğlu ile Eyüp'le yine 0-0 berabere kaldı. Şenol Güneş ile çıktığı 3 dış saha maçında da Gaziantep FK ile 0-0, Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken; Göztepe'ye 2-1 yenildi.