  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor 4 mevkiye takviye

4 mevkiye takviye

Trabzonspor'da gözler tamamen devre arasında gerçekleşecek olan takviyelere çevrilmiş durumda. Kendi kurmadığı takımla istediği oyunu oynayabilme konusunda sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, Göztepe ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından transfer istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
4 mevkiye takviye

Trabzonspor'da gözler tamamen devre arasında gerçekleşecek olan takviyelere çevrilmiş durumda. Kendi kurmadığı takımla istediği oyunu oynayabilme konusunda sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, Göztepe ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından transfer istedi. Şenol hoca, kesinlikle takıma seviye atlatacak düzeyde bir 10 numaranın kadroya katılmasını istiyor. Stopere Savic'in yanına da mutlaka bir transfer isteyen deneyimli teknik adam, kanat ve forvet de talep ediyor.

KADERLERİ NETLEŞECEK

Ligde 10 maçta küme hattının sadece 2 puan önünde yer alan Trabzonspor'da ilk yarıda kalan 6 hafta birçok oyuncu için kader niteliğinde. Sık sık 'Her oyuncu gidebilir' mesajını paylaşan Şenol Güneş, devre arasında ayrılmasını istediği isimleri yönetimle paylaşacak. Deneyimli hoca, oyuncularına "Kaderiniz kendi elinizde" uyarısı yaptı.

ÜÇ HOCA DA KAZANAMADI

Fırtına'nın deplasmanda oynadığı 5 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı. Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde Sivas ile 0-0, İhsan Derelioğlu ile Eyüp'le yine 0-0 berabere kaldı. Şenol Güneş ile çıktığı 3 dış saha maçında da Gaziantep FK ile 0-0, Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken; Göztepe'ye 2-1 yenildi.

G.Saray'dan 10 numara transfer!
G.Saray'ın kanat transferinde Sara detayı...
DİĞER
0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başlıyor! İlk duruşmada karar çıkacak mı?
F.Bahçe'de flaş gerçek! Meğer Gyökeres...
Menajeri açıkladı: F.Bahçe'ye transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! 01:46
Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! 01:45
Bronckhorst: Canavar gibi... Bronckhorst: Canavar gibi... 01:38
Ülke puanı sıralamasında son durum! Ülke puanı sıralamasında son durum! 01:32
Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte F.Bahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte F.Bahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i 01:29
Hakan Arsenal'i yıktı! Hakan Arsenal'i yıktı! 01:15
Daha Eski
PSG uzatmalarda yıkıldı! PSG uzatmalarda yıkıldı! 01:14
Salzburg'un ilk galibiyeti deplasmanda! Salzburg'un ilk galibiyeti deplasmanda! 01:14
Kerem ve Orkun'lu Benfica B.Münih'e direnemedi! Kerem ve Orkun'lu Benfica B.Münih'e direnemedi! 01:14
Brest Çekya'da kazandı! Brest Çekya'da kazandı! 01:14
Atalanta Stuttgart'ı devirdi Atalanta Stuttgart'ı devirdi 01:14
Barça Sırbistan'da gol oldu yağdı! Barça Sırbistan'da gol oldu yağdı! 01:14