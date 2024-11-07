Banza Onuachu'yu geçti

Trabzonspor son iki yıldır forvet transferlerinde hedefi 12'den vuruyor: Onuachu ve Banza. İki oyuncu da lige 5. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başladı. İki futbolcu da ilk 4 maçta 3 gol attı. Onuachu ilk 3 maçında Beşiktaş, Hatayspor ve Pendikspor filelerini sarsmıştı. Adana Demirspor'u boş geçmişti. Banza ise Beşiktaş ve G.Antep sınavlarını boş geçti, Konyaspor (2) ve Hatay karşılaşmalarında ağları havalandırdı. Banza, geçen sezon çıktığı 25 maçta 17 gol atıp 4 asist yaparak taraftarı mest eden Onuachu'yu ilk 7 maçlara baktığımızda geride bıraktı. 2.01 boyundaki Onuachu ilk 7 maçında 4 kez fileleri sarsmıştı. Banza ise Konya ve Hatay'ın ardından Göztepe (1) ve Fenerbahçe'ye (2) gol daha atarak 7 karşılaşmada 6 gole ulaştı. Fiziksel gücüyle rakiplerini yıpratan 1.89 boyundaki futbolcu kanatlardan daha iyi beslenirse çok daha skorer bir kimliğe bürünebilir.

BORDO mavililer Süper Lig'de deplasman müsabakalarında gol atmakta zorlanıyor. Karadeniz devi dış sahadaki 5 maçın 3'ünde skor üretmezken, 2'sinde ise sadece birer kez ağları havalandırdı. İki golü de santrfor Banza kaydetti.

Karadeniz devinin kurmayları Simon Banza'yı 1 yıllığına kiraladı. Satın alma opsiyonu yok... Banza, 16 milyon euro piyasa değeri ile Trabzonspor'un en değerli oyuncusu oldu. 2022'den beri Braga'da forma giyen 28 yaşındaki yıldız, Portekiz ekibinde de en değerli oyuncu olmasına rağmen istediği forma şansını bulamadığı için ayrıldı.