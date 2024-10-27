  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Utanç duyuyorum

Trabzonspor’un tecrübeli kalecisi, “Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra bizde herkes kaçak oynamaya başladı. Maçı daha çok isteyen Göztepe’ydi. Bu mağlubiyetten dolayı utanç duyuyorum” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Utanç duyuyorum

Göztepe deplasmanında 60 dakika 10 kişi oynayan rakibine 2-1 yenilen Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, İzmir deplasmanında yetmedi ve büyük bir üzüntü yaşadı. 90 dakika boyunca 5 net kurtarış yapan Trabzonspor'un kalecisi, mağlubiyet sonrası sert açıklamalar yaptı. Özellikle uzatma anlarında 90+2'de Tijanic'ten yedikleri gol sonrası çok sinirlenen Uğurcan, kaybettikleri müsabakanın ardından da neleri yanlış yaptıklarını tek tek paylaştı.

HERKES KAÇAK OYNADI

Yenilgiden dolayı utanç duyduğunu dile getiren Uğurcan Çakır şunları söyledi: "Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra bizde herkes kaçak oynamaya başladı. Herkes o andan itibaren saklanmaya başladı. Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Bizim adımıza da mağlubiyetten dolayı utanç duyuyorum. Takım olarak herkesin artık empati yapıp kendini sorgulaması lazım. Daha çok beraber hareket etmemiz lazım. Arkadaşın için bir şeyleri vermek, yapmak çok önemli."

Yunus Emre SEL

Galatasaray'a Hırvat maestro! Ara transferde geliyor
F.Bahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu
DİĞER
Karadut’ta herkes derinden sarsılacak
Kainat iblisi Gülen'in gebermesi sonrası FETÖ'de 'karanlık kurul' planı! Akıl hocaları CIA tek dertleri para... İsim isim şer heyeti
İlginç tesadüf! Mertens ve Osimhen...
Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça Arda'sız Real'i evinde dağıttı! Barça Arda'sız Real'i evinde dağıttı! 01:09
Şenol Güneş: Sorumlu benim Şenol Güneş: Sorumlu benim 01:09
Trabzonspor 90+2'de yıkıldı! Trabzonspor 90+2'de yıkıldı! 01:09
F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor! F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor! 01:09
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:09
Samsunspor doludizgin! Samsunspor doludizgin! 01:09
Daha Eski
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! Mourinho yönetiminde... F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! Mourinho yönetiminde... 01:08
Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i 01:08
Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli... Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli... 01:08
Kerem o yıldız ile yeniden buluşacak! Kerem o yıldız ile yeniden buluşacak! 01:08
Mersin'de kazanan Kayserispor! Mersin'de kazanan Kayserispor! 01:08
Partey sürprizi Partey sürprizi 01:08