Göztepe deplasmanında 60 dakika 10 kişi oynayan rakibine 2-1 yenilen Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, İzmir deplasmanında yetmedi ve büyük bir üzüntü yaşadı. 90 dakika boyunca 5 net kurtarış yapan Trabzonspor'un kalecisi, mağlubiyet sonrası sert açıklamalar yaptı. Özellikle uzatma anlarında 90+2'de Tijanic'ten yedikleri gol sonrası çok sinirlenen Uğurcan, kaybettikleri müsabakanın ardından da neleri yanlış yaptıklarını tek tek paylaştı.

HERKES KAÇAK OYNADI

Yenilgiden dolayı utanç duyduğunu dile getiren Uğurcan Çakır şunları söyledi: "Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra bizde herkes kaçak oynamaya başladı. Herkes o andan itibaren saklanmaya başladı. Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Bizim adımıza da mağlubiyetten dolayı utanç duyuyorum. Takım olarak herkesin artık empati yapıp kendini sorgulaması lazım. Daha çok beraber hareket etmemiz lazım. Arkadaşın için bir şeyleri vermek, yapmak çok önemli."

Yunus Emre SEL