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Haberler Trabzonspor

İzmir'den çıkış yok

Göztepe, Trabzonspor'u yenerek evindeki gücünü yine gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, maçı 60 dakikadan fazla 10 kişi oynamalarına karşın pes etmedi, taraftarlarının önünde kazanmasını bildi. İzmir temsilcisi, 1. Lig ve Süper Lig’de sahasında tam 11 aydır kaybetmedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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İzmir'den çıkış yok

Trendyol Süper Lig'de 10. haftada Göztepe, 10 kişiyle Trabzonspor'u 2-1 yenerken, iç sahadaki gücünü yine gösterdi. Sarı-kırmızılılar, evindeki 5 maçı da kaybetmedi. İzmir'in köklü kulübü geçen sezon 1. Lig'de de evinde üst üste 11 maçta mağlup olmamıştı. En son 4 Kasım 2023'te Kocaelispor'a evinde 1-0 yenilen Göztepe, 11 aydır taraftarlarını üzmüyor. İzmir ekibi bu sezon ilk iç saha maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalırken, daha sonra Gürsel Aksel'de oynadığı 4 maçı kazandı. Göztepe, ligdeki tüm galibiyetlerini evinde elde etti.

STOİLOV'UN BAŞARISI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, iç sahadaki bu başarıda büyük pay sahibi oldu. Kasım 2023'te Göztepe'de göreve gelen Stoilov, takımın başında iç sahada çıktığı 15 maçı kaybetmedi. Başarılı çalıştırıcı bu maçlarda 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Stoilov, böylece kulüp tarihinin iç sahadaki en başarılı teknik direktörü olarak tarihe geçmesini de bildi. Bunun yanında Göztepe, Süper Lig'de Ağustos 2017'den bu yana Trabzonspor'u sahasında ilk kez mağlup etti. Ağustos 2017'deki maçta Göztepe, Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Bitiş düdüğünün ardından Gürsel Aksel Stadı'nda büyük bir coşku yaşandı. Göztepe taraftarları ve futbolcular bir araya gelerek 3 puanı kutladı. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi İzmir Marşı da coşkuyla söylendi. Stadyumda ışık şovlar da yapıldı.

HAK EDEN TAKIMDIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, futbolcularını tebrik etti. Stoilov, "Bizim için harika bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Bu galibiyeti hep birlikte aldık. Dinamik ve agresif bir futbol sergiledik sahada. Trabzonspor gibi iyi bir takıma ve iyi bir hocaya karşı bu galibiyet ayrı bir önem taşıyordu. Biz daha çok hak eden takımdık" dedi.

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