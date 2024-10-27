Bize operasyon çekiyorlar

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İLE KONUŞTUM

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem kararları, transfer ve Fenerbahçe maçı için açıklamalar yaptı. Hakemlerin Trabzonspor'a operasyon yaptığını ifade eden Doğan, "Son 9 haftadır hakem kararları yüzünden mağdur olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumu eleştiri olarak görmüyorum, aksine 9 haftadır hakemler bize operasyon çekiyor. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bu konuyu paylaştım. Trabzonspor camiası, bu adaletsizlikler yüzünden gergin durumda. Hakem kararlarının sahada adil olması için herkes dikkatli olmalı. Bu kimin başına geliyorsa dikkatli olmak zorunda. Her maçta bir sıkıntı var. Bunun niye olduğunu anlayamıyoruz. Her maçta yaşanması mantıklı ve olasılık hesabına uygun gelmiyor" dedi.

250 MILYON EURO'YU KULÜP KASASINA KOYDUK

Finansal durum ve harcamalarla ilgili konuşan Doğan, "250 milyon euro'ya yakın bir parayı kulübün kasasına koyduk. Bu miktarın yüzde 90'ını geri dönüşü olmayacak şekilde kullandık, yani karşılıksız bir destek sağladık. Eğer istersem bu paranın %10'unu bile harcamadım, yani harcama kabiliyetim var ama doğru olanı yaparak kulübün borçlarını kapattık. Bu parayla transfer de yapabilirdim, ancak önceliğimiz finansal sürdürülebilirlik. Taraftar, başka kulüplerin yaptığı transferleri görüyor ve aynılarını bekliyor. Borç kapatmak yerine 20 milyona başka bir oyuncu alabilirdim. Bankalar Birliği'nden çıktık iyi yaptık. İşimiz zor sıkıntılı stresli bundan sonra da sıkıntılı günler yaşayacağız. Sezon sonuna kadar 70 milyon ödeme var. Şu an itibariyle hiçbir oyuncuya 1 TL borcumuz yok" ifadesini kullandı.

YAPIYI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor, şehrin her kesiminden taraftarıyla bütünleşmiş durumda. Trabzon dışında da birçok Anadolu takımı ile dostane ilişkilerimiz var ve Süper Lig'de onları görmek istiyoruz. Trabzonspor, büyük bir camia ve şehir takımı olma özelliğiyle taraftarını her zaman arkasında buluyor. Şehrin büyükleri, bürokratları ve halkımızla birlikte bu yapıyı güçlendirmek için el birliğiyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZ TAKVİYE İSTİYOR

Şampiyonluk hedefiyle ilgili konuşan Doğan, "Trabzonspor taraftarları doğal olarak başarı ve transferler istiyor. Ben de gençliğimde taraftar olarak aynı heyecanı yaşardım. Ancak, Trabzonspor'un borçlarından kurtulup sürdürülebilir bir yapıya kavuşması önceliğimiz. Önce kulübün mali durumunu sağlam bir temele oturtacağız; ondan sonra başarı gelecektir. Taraftarlarımız bu enerjiyi kaybetmemeli, bu işin ruhu budur" diye konuştu.

TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Şenol Güneş ile ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Şenol hocamızla yeni bir döneme başladık. Takımımız yavaş yavaş kendine geliyor. Onun tecrübesi ve azmiyle Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyacağına inanıyoruz. Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladık ve hocamızın ihtiyaç duyduğu pozisyonlara göre planlama yapıyoruz. Genç oyuncularımızla ilgili de hocamız çok olumlu düşünüyor" açıklamasını yaptı.

ALİ KOÇ'U ARAYACAĞIM

Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan Başkan Doğan şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe ile oynayacağımız maç öncesinde rakip yönetimi Trabzon'da ağırlayacağız. Ali Koç'u arayacağım. Trabzonspor'un misafirperverliğini her zaman gösterdik, bu maç da dostluk içinde geçsin istiyoruz. Taraftarımız tribünde takımına destek olurken, biz de sahada Trabzonspor'a yakışır şekilde mücadele edeceğiz ve güzel bir galibiyet alacağız."