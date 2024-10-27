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Haberler Trabzonspor

Daha kötüsü olamaz

“Bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da cevap veremedik. İlk yarıyı boşa geçirdik”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Daha kötüsü olamaz

Teknik direktör Şenol Güneş sert konuştu. Yetersiz bir performans gösterdiklerini söyleyen Güneş, "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da cevap veremedik. İlk yarıyı tamamen boşa geçirdik. İkinci yarıda hamle yaptık ama buna rağmen yeterli olmadı. Ne ofansif ne defansif başarılı olamadık. Sorumlusu benim" dedi. Göztepe'nin kendilerinden daha iyi oynadığını söyleyen Güneş, "Çok eksik kaldık. Biz onlardan eksik kaldığımız için onlar kazandı. Onları tebrik etmek lazım. Bizim için ne kadar kötü tablo varsa, onlar için iyi tablo var. Maalesef kaybettik. Büyük bir hayal kırıklığı. Özür diliyorum çünkü bundan kötü bir oyun olamaz" diye konuştu.

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