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Savic’ten kötü haber
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili bilgi verdi. Savic'in dönüş süresinin uzayacağını belirten tecrübeli hoca, "Savic için 4-6 hafta diyorlar. Orsic'in durumu o kadar uzun değil. Haftaya duruma göre bakacağız. Visca'da bir gerginlik var. Toparlamıştı ama cezası ve sakatlığı var. O da yarından itibaren bize katılacak" ifadelerini kullandı.
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