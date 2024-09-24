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Banza 9’da 6 yaptı!
Bordo mavili ekibin son transferlerinden Banza, Kayserispor mücadelesinde statü gereği oynamamıştı. 28 yaşındaki forvet, Gaziantep karşısında 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş maçının özellikle ilk yarısında olduğu gibi rakip savunmayı zorladı. 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan Banza'nın 1 golü ise geçersiz sayıldı. Yıldız oyuncu, gelecek haftalar için olumlu sinyaller verdi.
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