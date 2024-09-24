Daha çok istemeliyiz

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Gaziantep beraberliğinin ardından takımın son durumunu değerlendirdi. Kötü gidişin devam ettiğini belirten tecrübeli hoca, "Bir haftada 3 maç yaptık. Tempo koymak için fizik gücün daha iyi olması lazım. Geçen maçın son bölümünde baskılı oynadık. Bu maçta tempoyu arttırmaya çalışınca daha etkili olduk ama yine yeterli değil. Durum tespiti yapmaktan çok ayağa kalkmak için daha çok istemek durumuna getireceğiz. Benim görevim bu" ifadelerini kullandı.

FİZİK GÜÇ, TEKNİK VE PRENSİPLER ÇÖPE ATILDI

Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: 5 maçtır kazanamayan bir Trabzonspor var. Kazanmak için ortam müsaitti ama öyle paslar yaptık ki... Fizik güç, teknik, taktik oyun prensiplerinin çöpe atıldığı bir dönem geçiriyoruz. Üzgünüz ama çalışacağız. Fiziksel, teknik, taktik... Pazar günü Konyaspor maçı var. Onu nasıl kazanacağız düşüneceğiz. Daha çok pozisyon bulan ve pozisyon vermeyen bir takım olacağız. Birlikte oyunu, takım oyunu, oyun disiplini ve pozisyon almadaki sıkıntıları çözeceğiz. Görev veriyoruz ama sorumlusu benim.