Trabzonspor'da Gift Orban ısrarı!

Transfer konusunda çalışmalarını devam ettiren Trabzonspor, Banza'nın dışında yeni bir golcü arayışını devam ettiriyor. Premier Lig ekibi Southampton ile Paul Onuachu için anlaşamayan bordo-mavililer, Olympique Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo mavililerin yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in de onay verdiği Orban için Karadeniz devinin yönetimi, Lyon'a üçüncü bir teklif sundu ve kiralama bedelini 1.5 milyon euro'ya çıkardı. Fransa ekibinde mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Nijeryalı futbolcunun, Trabzonspor'un kendisine önerdiği şartlara 'evet' dediği ifade edildi.

İMZA IÇIN TRABZON'A GELECEK

Lyon, milyon euro'yu kabul eden bordo-mavililer, sonraki satıştan istenen pay maddesine karşı çıktı. Bu pürüzün giderilmesi halinde Gift Orban sağlık kontrolleri ve imza için Trabzon'a gelecek. Bu sezon Lyon'da sadece bir maçta 31 dakika görev yapan Orban, 2 gol kaydetmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Lyon forması altında 17 maça çıkan Orban, 5 kez gol sevinci yaşadı.

205 SANİYEDE 3 GOL ATTI

Başakşehir ile Gent, Konferans Ligi son 16 turunda rövanş maçında karşılaşmıştı. Rövanş maçında Gift Orban, 205 saniye içinde Başakşehir ağlarına 3 gol atarak Türk taraftarın dikkatini çekti.

MÜTHİŞ PATLAMA ÖZELLİĞİ

Orban tam anlamıyla hız makinesi. 22 yaşındaki oyuncu için "Savunma oyuncularından kurtularak rakip kaleye atılmak için fırsat kovalayan, yıldırım hızında patlamaları olan bir futbolcu'' yorumu yapılıyor.

GÜNEŞ'IN ARADIĞI ADAM

Orban çift santrforun sağında ya da sağ kanat forvet olarak kullanılabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken tek husus tek santrfor oynamaması gerektiği. Çünkü sırtı dönük oyun Orban'ın yumuşak karnı. Şenol Güneş'in istediği kanat forvet tanımına uyan bir isim.

Trabzonspor'un rakibi kendi yarı sahasına hapsettiği anlarda teknik kapasitesi ve zarafetiyle kilit açabilecek bir isim Orban. Geniş alanda hızıyla, dar alanlarda ise top hakimiyetiyle şov yapan genç futbolcunun eksi yanı ise pozisyon almadaki eksikliği.

SAVUNMAYA YARDIM EDİYOR

Takım savunmasına oldukça yardımcı olmaya çalışan Orban bu anlamda gerçekten takımını rahatlatan bir isim. Ayrıca atak başlangıçlarında sık sık geriye gelerek orta sahadan top dağıtmayı seviyor. Kendisinin en önemli artılarından biriyse geçiş hücumlarında da oldukça hızlı bir biçimde aksiyon alması.

15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Lyon forması altında 17 maça çıkan Orban, 5 kez gol sevinci yaşadı.

ORBAN ANALİZİ

Orban'ın profesyonel futbol hikayesi için çok gerilere gitmeye gerek yok, Orban Kasım 2021'de Nijerya'da düzenlenen bir sokak turnuvasında iki Norveçli gözlemcinin dikkatini çekiyor.

Bir süre vize problemi nedeniyle memleketinde top koşturmaya devam eden Orban için 2022'nin Nisan ayında vize çıkıyor ve Gift Orban'ın Stabaek ile harikalar yaratacağı sezon başlıyor.

Santrfor olarak ilk kez 11 oynadığı mücadele 2 gol 1 asist kaydeden Orban, süre gelen 5 maçta da 7 gol kaydedince Norveç'te kısa sürede ilgi odağı oluyor.

Orban Norveç'te sezonu lig özelinde 22 maçta 16 gol, 7 asistle tamamlayınca Belçika ekiplerinden Gent'e 4 milyon 600 bin euro karşılığında transfer oldu.

Belçika'da da uyum sorunu yaşamayan Orban, henüz iki sene önce Nijerya'da top koşturan bir genç olmasına rağmen ilk sezonunu 22 maçta 20 gol, 2 asistle kapatıyor.

Bu istatistikleri ve yükselen formu nedeniyle 2023 Ocak ayında Fransız devi Olympique Lyon'a 14 milyon euro'ya transfer olan Orban, Ligue 1'de az süre aldığı 13 maçta tek gol kaydetti.

Bu sezon Ligue 1'de forma giydiği tek maçta oyuna sonradan dahil olan Orban, takımı Strasbourg karşısında 3-2 mağlup durumdayken kaydettiği iki golle galibiyetin mimarı oldu.