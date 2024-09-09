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Trabzonspor Şenol Güneş için düzenlenecek imza törenini duyurdu

Trabzonspor, kulüp tarihinin en başarılı ve sevilen teknik direktörlerinden Şenol Güneş ile tekrar anlaşmasının ardından deneyimli çalıştırıcı için düzenleyeceği imza törenini duyurdu. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 17:23
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Trabzonspor Şenol Güneş için düzenlenecek imza törenini duyurdu

Trabzonspor, kulüp tarihinin en başarılı ve sevilen teknik direktörlerinden Şenol Güneş ile yeniden yollarını birleştirdi. Bordo mavili kulüp, resmi sosyal medya hesabından tecrübeli çalıştırıcı için düzenleyeceği imza törenini duyurdu ve tüm taraftarlarını davet etti.

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