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Trabzonspor'da Şenol Güneş: Yeni bir dönem başlayacak!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bordo-mavilililerin yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş şehre adımını atar atmaz dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 18:19 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 18:36
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Trabzonspor'da Şenol Güneş: Yeni bir dönem başlayacak!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak bordo-mavilililerin yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Tecrübeli teknik adam basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Trabzon'a yeni gelmiyorum ama değişik duygularla gelmiş oluyorum. Bir görev için geldim. Trabzonspor, benden önce Abdullah Hoca ile başarılı işler yaptı. Son maça İhsan Hoca çıktı. Yeni bir dönem başlayacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, "gel" dediler, geldim. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığım bir şehir. Zor bir dönem, o travmaları atlatıp, yeni bir takım yaparak, iyi bir takım görmek istiyoruz. İnşallah en güzeli olacaktır.

Sözle ifade etmek doğru değil ama yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum. Heyecanım gençliğimdeki gibi değil. Duyguların mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Umarım benden beklediklerini verebilirim. Onu yapmaya çalışacağız.

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