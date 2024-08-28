Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı

Avrupa Konferans Ligi play-off turu kapsamında oynanacak olan St Gallen maçı öncesi Trabzonspor, taraftarlar için bir uyarı mesajı yayınladı.

İŞTE O MESAJ

"Takımımızın, 29 Ağustos Perşembe günü (Yarın) Papara Park'ta St. Gallen ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesi taraftarlarımızın dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır.

Stadyuma girişte Passo Mobil Uygulaması kullanımı:

Bilet alımı yapan taraftarlarımız, mobil uygulama ile stadyuma giriş yapabilmek için aşağıdaki adımları takip etmelidir:

•⁠ ⁠Passolig uygulamasına üye girişi yapın.

•⁠ ⁠"Futbol" butonuna tıklayın.

•⁠ ⁠"Maça Gir" butonuna tıklayın.

•⁠ ⁠QR kodunuzu turnikedeki QR okuyucuya okutun.

Taraftarlarımızın stadyuma girişte sorun yaşamaması adına dikkat etmesi gereken hususlar:

•⁠ ⁠Ekran parlaklığını maksimum seviyede ayarlaması,

•⁠ ⁠Telefonların gündüz modunda kullanılması,

•⁠ ⁠Koruyucu ekranların; hayalet ekran veya daha koyu renk kaplama içermemesi,

•⁠ ⁠Telefon ekranın kırık olmaması gerekmektedir.

Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde, turnike sistemi biletinizi okuyamayacak ve stadyuma giriş yapmanız mümkün olmayacaktır. Özellikle stadyumda yoğunluk yaşanabileceğinden, bu hususlara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Ayrıca, UEFA Talimatları gereği stadyumlarda meşale yakmak, yanıcı veya yakıcı maddeler sokmak, sahaya konfeti, su şişesi, bozuk para ve benzeri maddeler atmak, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmak kesinlikle yasaktır.

Bu kurallara uyulmaması durumunda kulübümüz ciddi oranda cezalarla karşı karşıya kalacaktır. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve daha ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca, kurallara aykırı davranan kişiler, yasa gereği maddi ve manevi ciddi yaptırımlarla da karşı karşıya kalacaklardır.

Son olarak, yoğunluk nedeniyle taraftarlarımızın stadyuma toplu taşıma kullanarak ve erken saatte gelmeleri rica olunur.

Tüm taraftarlarımızın bu önemli hususlara gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz."