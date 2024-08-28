Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı

Trabzonspor, kendi sahasında St. Gallen'i ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa Konferans Ligi play-off turu kapsamında oynanacak olan eşleşmenin ikinci maçı için Trabzonspor, resmi internet sitesinden taraftarlara uyarı mesajı yayınladı. İşte o mesaj...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 13:02
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı

Avrupa Konferans Ligi play-off turu kapsamında oynanacak olan St Gallen maçı öncesi Trabzonspor, taraftarlar için bir uyarı mesajı yayınladı.

İŞTE O MESAJ

"Takımımızın, 29 Ağustos Perşembe günü (Yarın) Papara Park'ta St. Gallen ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesi taraftarlarımızın dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır.

Stadyuma girişte Passo Mobil Uygulaması kullanımı:

Bilet alımı yapan taraftarlarımız, mobil uygulama ile stadyuma giriş yapabilmek için aşağıdaki adımları takip etmelidir:

•⁠ ⁠Passolig uygulamasına üye girişi yapın.

•⁠ ⁠"Futbol" butonuna tıklayın.

•⁠ ⁠"Maça Gir" butonuna tıklayın.

•⁠ ⁠QR kodunuzu turnikedeki QR okuyucuya okutun.

Taraftarlarımızın stadyuma girişte sorun yaşamaması adına dikkat etmesi gereken hususlar:

•⁠ ⁠Ekran parlaklığını maksimum seviyede ayarlaması,

•⁠ ⁠Telefonların gündüz modunda kullanılması,

•⁠ ⁠Koruyucu ekranların; hayalet ekran veya daha koyu renk kaplama içermemesi,

•⁠ ⁠Telefon ekranın kırık olmaması gerekmektedir.

Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde, turnike sistemi biletinizi okuyamayacak ve stadyuma giriş yapmanız mümkün olmayacaktır. Özellikle stadyumda yoğunluk yaşanabileceğinden, bu hususlara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Ayrıca, UEFA Talimatları gereği stadyumlarda meşale yakmak, yanıcı veya yakıcı maddeler sokmak, sahaya konfeti, su şişesi, bozuk para ve benzeri maddeler atmak, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmak kesinlikle yasaktır.

Bu kurallara uyulmaması durumunda kulübümüz ciddi oranda cezalarla karşı karşıya kalacaktır. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve daha ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca, kurallara aykırı davranan kişiler, yasa gereği maddi ve manevi ciddi yaptırımlarla da karşı karşıya kalacaklardır.

Son olarak, yoğunluk nedeniyle taraftarlarımızın stadyuma toplu taşıma kullanarak ve erken saatte gelmeleri rica olunur.

Tüm taraftarlarımızın bu önemli hususlara gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz."

G.Saray'da büyük yaprak dökümü! Kimsenin gözünün yaşına bakmadı
G.Saray'a Salih Özcan transferinde ters köşe!
DİĞER
Son dakika haberi: Devrim Özkan bu sefer şans getirmedi! Galatasaray - Young Boys maçı öncesi Torreira'ya moral öpücüğü...
Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı! Şaban Sevinç üzerinden olay mesajlar: Kararları kim veriyor?
Resmi açıklama geldi! Aboubakar ayrılıyor mu?
Üç büyüklerin transfer savaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! G.Saray'a Salih Özcan transferinde ters köşe! 12:54
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu 12:53
Beşiktaş Lugano maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş Lugano maçı hazırlıklarını tamamladı 12:36
Resmi açıklama geldi! Aboubakar ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi! Aboubakar ayrılıyor mu? 12:20
Fırtına'ya Weghorst'tan kötü haber! Fırtına'ya Weghorst'tan kötü haber! 12:15
Avrupa Ligi rövanş karşılaşmaları başlıyor! Avrupa Ligi rövanş karşılaşmaları başlıyor! 11:46
Daha Eski
Üç büyüklerin transfer savaşı! Üç büyüklerin transfer savaşı! 11:39
Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? 11:38
Şampiyonlar Ligi topu tanıtıldı Şampiyonlar Ligi topu tanıtıldı 11:23
Talisca'dan mükemmel gol! Talisca'dan mükemmel gol! 10:52
G.Saray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! G.Saray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! 10:28
G.Saray'da büyük yaprak dökümü! Kimsenin gözünün yaşına bakmadı G.Saray'da büyük yaprak dökümü! Kimsenin gözünün yaşına bakmadı 09:50