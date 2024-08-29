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Trabzonspor tur atlar

Necmi Perekli: Herkes Trabzonspor’un bir tarafından şikayetçi. Kimi oynadığı, kimi de oynayamadığı futbolundan. Ama bugün tur atlarız. Kilidi orta saha açar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor tur atlar

Trabzonspor'un efsane ismi Necmi Perekli, Gallen maçının reçetesini Fotomaç'a verdi: Herkes Trabzonspor'un bir tarafından şikayetçi. Kimi oynadığı, kimi de oynayamadığı futbolundan. Kimisi de uzun süre sonra şampiyonluğu getirmiş hocası Abdullah Avcı'nın futbolundan muzdarip. Trabzonspor, Gallen'i eleyebilir. Evet oturmuş bir düzeni ve kadrosu yok ama etkili birkaç ismi ile sonuca gidebilir. Son Gallen maçının ikinci yarısındaki futbol bizlere umut verdi. Orta sahanın çalışkanlığı, savunmanın toparlanması ve kaleci performansıyla Trabzonspor'da bir iyiye gidiş var. Ama bu Trabzonspor'un başarılı olması için yeterli mi? İlk maç 0-0 bitti ve bu olumlu bir skor. Bunun avantajı kullanılmalı ama sahada ve tribünde bir bütünlük olmalı. Bunun altını özellikle çiziyorum. Gallen sıradan bir takım değil. Hızlı oynayan bir takım. Kendi liginde 4 maçta 9 puan aldı ve 4. sırada. Ve de Galatasaray'ı iki maçta da yenen Young Boys'u 4-0 mağlup etmiş. Trabzonspor'un çok dikkatli olması gerekir. Tabii ki Trabzonspor'un kazanmasını bekliyoruz. Orta saha oyuncularının hem defansif hem ofansif etkili olması lazım. Yani kilidi bugün orta sahalar açacak. Haydi rastgele...

Türk Telekom
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