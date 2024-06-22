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Trabzonspor’da dev transfer harekatı! İmzalar peş peşe

Trabzonspor’da, 2024-25 transfer sezonunun başlamasına günler kala hareketli günler yaşanıyor. Bordo-mavililerin uzun süredir gündeminde olan John Lunstram ile Borna Barisic’in yanı sıra İngiliz ekibi Hull City ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya varıldı. Bordo-mavililer transferleri yurt dışı kampına kadar bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 17:05
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Trabzonspor’da dev transfer harekatı! İmzalar peş peşe

25 Haziran'da başlayacak transfer sezonu öncesinde en çok konuşulan kulüplerden birisi de bordo-mavililer. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen ve transfer çalışmalarını yurt dışı kampına yetiştirmek isteyen Trabzonspor'da imzaya yakın olan isimlerin İngiliz orta saha oyuncusu John Lunstram ile Hırvat sol bek Borna Barisic olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın uzun zamandır gündeminde olan iki oyuncuda da imza aşamasına gelindiği belirtilirken her iki oyuncunun da önümüzdeki hafta Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacakları öğrenildi.

SÜRPRİZ İSİM OZAN TUFAN

Trabzonspor'un transferdeki sürpriz ismi ise Ozan Tufan oldu. Bordo-mavililerin, İngiliz ekibi Hull City ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncuyla bu transferin gerçekleşmesi için bir görüşme yapıp, transfer için Hull City ile de prensip anlaşmasına varıldı.

GENÇ OYUNCULARI RADARINA ALDI

Genç ve gelecek vadeden aynı zamanda yerli oyuncu statüsünde oynatacağı oyuncuları da radarına alan Trabzonspor, bu anlamda özellikle yurt dışında arayışını da sürdürüyor. Karadeniz ekibinin Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyinen 19 yaşındaki Cihan Çanak'la da anlaşma sağladığı ifade edildi. Belçika basınında yer alan habere göre bordo-mavililer aynı takımdan Dragus'un ardından Cihan Çanak'ı da kadrosuna kattı. Haberin detayına da yer veren Belçika basını Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu izin Standard Liege ile 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaştığı kaydedildi.

MUHAMMED CHAM'DA İMZA AVRUPA ŞAMPİYONASI SONRASI

Trabzonspor'un uzun zamandır gündeminde olan bir başka oyuncu ise 10 numara pozisyonunda oynayan Muhammed Cham. Fas asıllı Avusturyalı 23 yaşındaki oyuncu Fransa 1'inci Ligi'nden küme düşen Clermont'un oyuncusu. Bordo-mavili kurmaylar oyuncunun kulübü ile uzun zamandır bu transferle ilgili temaslarını sürdürürken oyuncuyla anlaşma sağladıktan sonra kulübüyle de son pürüzlerin giderildiği, imzanın ise Avrupa Şampiyonası sonrası atılacağı öğrenildi.

Öte yandan Muhammed Cham'ın geçtiğimiz günlerde 'Yeni yer yeni heyecan' şeklinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise iddiaları güçlendirdi. Cham'ın kulübü Clermont ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

NWAKAEME GERİ DÖNÜYOR

Bu arada bordo-mavililer şampiyon olduğu 2021-22 sezonu sonunda takımdan ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile anlaşan Nijeryalı oyuncu ile de 3 yıl aradan sonra anlaştığını duyurmuştu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Nijeryalı oyuncunun yeniden bordo-mavili formayı giyineceği duyurulmuştu.

KİRALIKTAN DÖNECEK OYUNCULAR

Trabzonspor'da yeni sezonda transfer edilecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacaklar ile kiralıktan dönecek oyuncularla ilgili nasıl bir karar verileceği de merak konusu. Bordo-mavili takımda kiralıktan dönen oyuncular şu şekilde:

Tonio Teklic (Karagümrük), D.Kourbelis (Karagümrük), Arda Akbulut(1461 Trabzon), Süleyman Cebeci (68 Aksaray Belediye), M.Lahtimi (Wydad AC), Maxi Gomez (Cadiz CF), Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK), Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor), Emirhan Zaman (1461 Trabzon), Caner Uzun (Sebat Gençlik Spor), Veysel Sönmezsoy (Sebat Gençlik Spor), Hakan Aydın (Sebat Gençlik Spor), Serkan Asan (Pendikspor)

GERİ DÖNEN SERKAN ASAN ÇALIŞIYOR

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Pendikspor'a kiraladığı Serkan Asan ise Trabzon'a dönerek çalışmalara başladığı gözlendi. Bordo-mavili takımın 2021-22'de yaşadığı şampiyonluk sonrası Pendikspor'a kiralanan 25 yaşındaki oyuncu küme düşmesinin ardından Pendikspor'dan ayrılarak Trabzon'a döndü. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşan Serkan Asan ile ilgili kararı da Teknik Direktör Abdullah Avcı verecek.

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