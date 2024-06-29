Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor, bir bomba daha patlatıyor. Bordo-mavililer, eski yıldızı Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna katıyor. Karadeniz Fırtınası'nın her konuda anlaşmaya vardığı Nwakaeme, pazar günü 14.30'da Trabzon'a gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 23:19
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TRANSFER HABERİ: Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih

Trabzonspor, Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna katıyor. Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından bordo-mavililer, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Karadeniz Fırtınası'nın her konuda anlaşmaya vardığı Nwakaeme, pazar günü 14.30'da Trabzon'a gelecek.

Nwakaeme'nin tekrar bordo-mavili formayı giyecek olmasından dolayı taraftar büyük bir heyecan içinde.

İlk olarak taraftarlarla buluşması ve ardından sağlık kontrolünden geçmesi planlanan Nijeryalı yıldız, daha sonra Macaristan'daki kampa katılacak.

Trabzon Havalimanı'nda büyük bir karşılama töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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