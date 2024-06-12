Okullar başlıyor

Trabzonspor bünyesinde gerçekleştirilecek Basketbol Yaz Okulu çalışmaları 1 Temmuz 2024 Pazartesi başlıyor. Kayıt yaptıracak sporcuların TS Club'lardan alacakları formu eksik bir şekilde doldurup banka dekontuyla teslim etmeleri gerektiği ifade edildi.
KAN VER, FORMA AL
Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübü "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Kızılay TIR'ında kan bağışı yapan ilk 500 kişiye Trabzonspor forması hediye edildi.