Transfer için geri sayım

Transferde hızlı giden Trabzonspor; Denis Draguş (24), Borna Barisic (31) ve John Lundstram'la (30) el sıkışmıştı. Forvet, orta saha ve sol bek bölgesini güçlendiren bordo-mavililer, artık resmi açıklama için geri sayıma geçti. 24 Haziran'da başlayacak transfer döneminde bu imzaları duyuracak Fırtına, kampa büyük ölçüde diğer takviyeleri de bitirerek gitmeyi planlıyor.

GÜLE GÜLE BANIYA

Fırtına, geçen yaz Fatih Karagümrük'ten 2 milyon 50 bin euro + KDV'ye aldığı ve 4+1 yıllık imza attırdığı Baniya ile yollarını ayırıyor. 25 yaşındaki stoper, Trabzonspor'un izniyle transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gitti. Türk asıllı İtalyan savunmacı için en ciddi teklifi Parma yaptı.

TEKLIC ERMENİSTAN'A

Sezon başında NK Varazdin kulübünden alınan ve devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Tonio Teklic, gelecek sezon planlamalarında da yer almıyor. Ermenistan ligi ekiplerinden Ararat'ın 24 yaşındaki Hırvat 10 numaraya talip olduğu iddia edildi.