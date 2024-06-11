TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan flaş Alexis Sanchez hamlesi!

Fırtına mutlaka üst düzey bir transfer bombası patlatmak istiyor. Gündeme bomba gibi düşen haberi ise İspanya'nın AS gazetesi duyurdu. AS, Trabzonspor'un Alexis Sanchez'i transfer etmeyi düşünen ilk takım olduğunu yazdı. Ancak bordo-mavililerin yanı sıra Udinese, Miami ve Parma'nın da 35 yaşındaki dünya yıldızının peşinde olduğu belirtiliyor. Hatta eski kulübü Udinese'nin, 1.69 boyundaki futbolcunun 2 milyon euro'luk maaşını karşılamaya hazır olduğu bildiriliyor. Sanchez ismi son iki dönemdir G.Saray'ın da gündemine geliyordu.

İMZA PARASI VE YÜKSEK MAAŞ

Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan İnter'e transfer olan Sanchez, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 1110 dakika süre aldı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor, imza parası ve yüksek maaş teklifiyle Sanchez'in işini bitirmek istiyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Karadeniz devi, hücum hattına büyük bir katkı sağlanmış olacak. Şili Milli Takımı ile 162 maça çıkan dünya yıldızı, 51 kez fileleri sarstı. Dünyaya tanınan Sanchez için bordo-mavili kurmayların girişimlerine yoğun bir şekilde devam ettiği ve ısrarlı oldukları belirtildi.

3 BÖLGEDE OYNUYOR

Asıl mevkisi forvet olan Sanchez tam bir hücum motoru. Forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor ve hemen her mevkide direkt golü düşünüyor.

TAM BİR KUPA CANAVARI

Alexis Sanchez tam anlamıyla bir dünya yıldızı. Kariyerinde Barcelona, Manchester United, İnter ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giyen 35 yaşındaki hücum oyuncusu, bu periyotta tam 20 kupa kazandı. İnter ile 2 kez İtalya şampiyonluğu, Barcelona ile İspanya şampiyonluğu yaşayan Sanchez, İngiltere, İspanya ve İtalya'da birçok kupayı kaldırdı. Şili Milli Takımı ile de 2 kupa aldı.

106 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sanchez, 2014'te Barça'dan Arsenal'e 42.5 milyon euro'ya, 2018 yılında da 34 milyon euro'ya Arsenal'den Manchester United'a transfer olmuştu. Ayrıca haftalık 500 bin poundluk kazancıyla da uzun süre İngiltere'nin en çok kazanan futbolcusu ünvanını elinde tuttu. 35 yaşındaki futbolcu için bugüne kadar 106 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Piyasa değeri 2018'de 70 milyon euro'ya çıkmıştı.