Lundstram ve Barisic’e veda

İskoç kulübü, sosyal medya hesabından video kliple her iki oyuncuya ayrı ayrı veda ederken, teşekkür notu paylaştı. Transfer sezonunun başlamasıyla bordo- mavili yönetimin her iki oyuncuyu renklerine bağlaması bekleniyor.

YABANCI SAYISI 17'YE YÜKSELİYOR

Barisic, Lundstram ve Draguş'la 17 yabancıya ulaşacak Fırtına'da, Abdullah Avcı kesin kalması gerekenleri belirledi. Tecrübeli hoca; Vişça, Mendy ve Meunier'in takımda kalmasını istedi. Denswil, Bardhi, Trezeguet ve Fountas'a ise yüksek teklifler gelmesi durumunda değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.