Haberler Trabzonspor Lundstram ve Barisic’e veda

Lundstram ve Barisic’e veda

Trabzonspor’un yaz transfer sezonu başlamadan anlaşmaya vardığı orta saha John Lundstram ve sol bek Borna Barisic’e Glasgow Rangers’tan veda paylaşımı geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Lundstram ve Barisic’e veda

İskoç kulübü, sosyal medya hesabından video kliple her iki oyuncuya ayrı ayrı veda ederken, teşekkür notu paylaştı. Transfer sezonunun başlamasıyla bordo- mavili yönetimin her iki oyuncuyu renklerine bağlaması bekleniyor.

YABANCI SAYISI 17'YE YÜKSELİYOR

Barisic, Lundstram ve Draguş'la 17 yabancıya ulaşacak Fırtına'da, Abdullah Avcı kesin kalması gerekenleri belirledi. Tecrübeli hoca; Vişça, Mendy ve Meunier'in takımda kalmasını istedi. Denswil, Bardhi, Trezeguet ve Fountas'a ise yüksek teklifler gelmesi durumunda değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

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