Trabzonspor Savic için bastırıyor! Pazarlıklar kıran kırana

Savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, listedeki stoper adaylarıyla birer birer görüşüyor.

Bordo-mavililer, Atletico Madrid'den Stefan Savic'le de temaslarını sürdürüyor.

İspanyol ekibinden ayrılık kararı alan 33 yaşındaki Karadağlı oyuncunun menajeri isteklerini iletti. Tecrübeli savunmacı 4 milyon euro ücret talep ediyor. Karadeniz ekibi ise bu rakamı kendi bütçesine göre yüksek bulmuş durumda. Menajeriyle yapılan pazarlıklarda daha düşük bedele transferin bitmesi planlanıyor.

ATLETICO BIRAKMAYA HAZIR

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da kadroda görmek istediği Stefan Savic'in, kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Atletico Madrid de bu transferde kolaylık sağlamaya hazır durumda.

Bonservis konusunda zorluğu olmayan tecrübeli oyuncuyla Avrupa'dan kulüplerin yanı sıra Beşiktaş da ilgileniyor.

2015'ten bu yana İspanyol ekibinde forma giyen 33 yaşındaki stoper, 297 karşılaşmada görev yaptı. 3 gol ve 3 asistle oynayan Stefan Savic'in gördüğü 76 sarı kart dikkatleri çekiyor.