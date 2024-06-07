Haberler Trabzonspor Trabzonspor Savic için bastırıyor! Pazarlıklar kıran kırana

Trabzonspor Savic için bastırıyor! Pazarlıklar kıran kırana

Son dakika spor haberi: Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, tecrübeli stoper Stefan Savic için bastırıyor. Bordo-mavililer, Atletico Madrid'den ayrılacak yıldız oyuncuyla pazarlığa oturdu. İşte transferde son durum...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Savic için bastırıyor! Pazarlıklar kıran kırana

Savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, listedeki stoper adaylarıyla birer birer görüşüyor.

Bordo-mavililer, Atletico Madrid'den Stefan Savic'le de temaslarını sürdürüyor.

İspanyol ekibinden ayrılık kararı alan 33 yaşındaki Karadağlı oyuncunun menajeri isteklerini iletti. Tecrübeli savunmacı 4 milyon euro ücret talep ediyor. Karadeniz ekibi ise bu rakamı kendi bütçesine göre yüksek bulmuş durumda. Menajeriyle yapılan pazarlıklarda daha düşük bedele transferin bitmesi planlanıyor.

ATLETICO BIRAKMAYA HAZIR

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da kadroda görmek istediği Stefan Savic'in, kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Atletico Madrid de bu transferde kolaylık sağlamaya hazır durumda.

Bonservis konusunda zorluğu olmayan tecrübeli oyuncuyla Avrupa'dan kulüplerin yanı sıra Beşiktaş da ilgileniyor.

2015'ten bu yana İspanyol ekibinde forma giyen 33 yaşındaki stoper, 297 karşılaşmada görev yaptı. 3 gol ve 3 asistle oynayan Stefan Savic'in gördüğü 76 sarı kart dikkatleri çekiyor.

Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı
1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Ünlü isimler kullanılarak güven sağladı
F.Bahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak
G.Saray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor Yaremchuk'a kavuşuyor!
Çizme’den piyango! Transfere kaynak çıktı
BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul namaz vakitleri (7 Haziran Cuma)
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Martial Galatasaray yolunda! Martial Galatasaray yolunda! 00:28
Fener’e ‘Uçan Koreli' Mourinho aradı Fener’e ‘Uçan Koreli' Mourinho aradı 00:27
Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha 00:18
Tete’nin fiyatı el yaktı Tete’nin fiyatı el yaktı 00:17
Mauro Icardi Galatasaray'ı sildi! Mauro Icardi Galatasaray'ı sildi! 00:16
Arnautovic’in peşine düştü Arnautovic’in peşine düştü 00:14
Daha Eski
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden 00:09
Batshuayi'nin menajerinden flaş G.Saray hamlesi Batshuayi'nin menajerinden flaş G.Saray hamlesi 00:01
G.Saray'dan flaş Dubois kararı! G.Saray'dan flaş Dubois kararı! 00:01
F.Bahçe Beko final serisinde öne geçti! F.Bahçe Beko final serisinde öne geçti! 00:01
Beşiktaş'tan Hummels bombası! Beşiktaş'tan Hummels bombası! 00:01
Joao Felix F.Bahçe'ye! Transfer böyle bitecek Joao Felix F.Bahçe'ye! Transfer böyle bitecek 00:01