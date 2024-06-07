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Trabzonspor'a Çizme’den piyango! Transfere kaynak çıktı

İtalyan ekipleri, Trabzonspor'un yıldız futbolcuları Baniya ve Bardhi'ye ilgi gösteriyor. Bordo-mavili yönetim, iki oyuncuya da gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'a Çizme’den piyango! Transfere kaynak çıktı

Bir yandan takviyeler için çalışan Trabzonspor, diğer yandan ayrılacak isimlerle ilgileniyor. Baniya'ya İtalya'dan talipler olan bordo-mavililerde bu kez Bardhi'nin talibi çıktı. Torino, Kuzey Makedonyalı oyuncunun peşine düştü. Fırtına'nın kapısı önümüzdeki günlerde 28 yaşındaki 10 numara için çalabilir. Bordo-mavili yönetim gelecek parayla kaynak yaratmayı düşünüyor. Baniya'dan 2-3 milyon euro gelir bekleyen Trabzonspor, Bardhi'den de yaklaşık 3 milyon euro kazanarak bütçeye dahil etmeyi planlıyor.

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