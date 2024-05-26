Hedef kalıcı başarı

Süper Lig'i üçüncü bitirmeyi garantileyen ama Türkiye Kupası'nı finalde kaybeden Trabzonspor'da tüm planlar önümüzdeki sezon için yapılıyor. Başkan Doğan, şampiyonlukların Trabzonspor için geleneksel hale gelmesi gerektiğine vurgu yaptı, camianın birlik olması gerektiğini belirtti. Gelecek sezon için ekonomik olarak hazır olunması gerektiğini ifade eden Doğan, takımın kadrosunu oluşturma sürecine başladıklarını ve transferlerin ekonomik boyutunun da önemli olduğunu dile getirdi. Amacın, taraftarlara yeniden şampiyonluk sevinci yaşatmak ve Trabzonspor bayrağını gökyüzünde dalgalandırmak olduğunu belirtti.

ART ARDA AÇIKLANACAK

Doğan, Trabzonspor'un ekonomik sorunlarının çözülmesi gerektiğini ve borçların kapatılması için çalıştıklarını söyledi. Önlerindeki sezon için şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bordo mavili başkan, "Trabzonluların kafasındaki tek şey şampiyonluktur. Onun haricindeki bir sonucun bizi mutlu etmesi mümkün değil. Ama şanssız başladığımız bir sezonu yine şanssız bitirdi. Zirveye giden yolda neler yapılması gerektiği zaten belli. Daha önce bu yoldan geçtik. Bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Zaten işin büyük kısmını da hallettik gibi gözüküyor. Transfer sezonunun başlamasıyla beraber peş peşe isimleri açıklayacağız" dedi.