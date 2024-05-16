Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Gerstenstein sürprizi!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Gerstenstein sürprizi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için kollar sıvanırken gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Fırtına'nın son olarak Polonyalı genç yetenek Gerstenstein ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Gerstenstein sürprizi!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları büyük bir titizlilikle yürütülüyor. Birkaç futbolcu ile imza aşamasına gelen Fırtına, yüksek potansiyelli genç oyuncular ile de görüşmelere başladı.

GENÇ BEKE YAKIN TAKİP

Takvim'in haberine göre bordo mavililerin scout ekibi, Polonya 1. Lig takımlarından Slask Wroclaw'ın 19 yaşındaki Polonyalı sağ beki Lukasz Gerstenstein'i takibe aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç yeteneğin durumunun yakından izlendiği ve yapılacak asıl takviyelerin ardından boşluk oluşması halinde değerlendirileceği öğrenildi. Futbolcu, sağ bek, sağ açık ve sol açıkta oynayabiliyor.

4 GOLE KATKI YAPTI

Gerstenstein'da yeni bir sayfa açmak istediği belirlendi. Bu sezon Mielec'te kiralık oynayan futbolcu, 22 maçta 2 gol, 2 asist üretti. 500 bin Euro değerindeki yıldız 109 maçta 5 gol, 7 de asist üretti.

Batshuayi giderse o gelecek!
Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...
DİĞER
Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu!
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var
4 büyükler istedi biri alıyor!
Fırtına'ya sürpriz golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya sürpriz golcü!
Vişça performansıyla parladı
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic şampiyon oldu Celtic şampiyon oldu 01:02
Kötü başladık Kötü başladık 01:01
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
İtalya Kupası Juventus'un! İtalya Kupası Juventus'un! 00:26
Milliler sonunu getiremedi! Milliler sonunu getiremedi! 00:26
Daha Eski
Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a 00:26
Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! 00:26
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! 00:26
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi 00:26
Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı 00:26
Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." 00:26