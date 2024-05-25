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Olimpiyat'a hüzün çöktü

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Beşiktaş karşısında kaybedilen kupayı manşetlerine hayal kırıklığı olarak yansıttı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Olimpiyat'a hüzün çöktü

Taka Gazetesi, "Olimpiyat'a hüzün çöktü!" başlığını atarken, Son Nokta Gazetesi, "Böyle mi olacaktı?" manşetini kullandı. Günebakış Gazetesi, "Kupada hüsran" başlığıyla mağlubiyeti okuyucularına aktarırken, Kuzey Ekspres Gazetesi, "Kaderin böylesine isyan ederiz" manşetini attı. Yerel basın, gelecek yıl hedefin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

ADETA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Beşiktaş karşısındaki mağlubiyetle birçok oyuncu gözyaşlarına boğuldu. Edin Vişça, Uğurcan Çakır, Batista Mendy ve Eren Elmalı gibi isimler uzun süre gözyaşlarına hakim olamazken bu oyuncuları takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Özellikle de Edin Vişça'nın gözyaşları bordomavili taraftarlar tarafından da birçok kez paylaşılarak oyuncunun aidiyetine vurgu yapıldı.

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